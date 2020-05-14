شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوى والتشريع تلزم «القومى لتنظيم الاتصالات» بدفع 74 ألف جنيه لـ«العدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ببراءة ذمته من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل، بلغت قيمتها 74 ألف جنيه، وذلك عن دعاوى قضائية خاصة بالجهاز.

وقالت الجمعية العمومية فى فتواها، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُعد من الجهات الحكومية المعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة منه دون تلك التى ترفع ضده، وتبعًا لذلك فإن مناط إعفائه من رسوم قضية اقتصادية مقامة ضد الجهاز وآخر، من إحدى السيدات والمقضى فيها ضد الجهاز لا يتوافر فيها.

ورأت الفتوى أن مطالبة وزارة العدل بأداء الرسوم القضائية عن تلك الدعوى بواقع مبلغ مقداره 49 ألفا و750 جنيهًا قيمة رسم نسبى، ومبلغ مقداره 24 ألفا و875 جنيهًا قيمة رسم صندوق الخدمات، متفقة وصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب الجهاز براءة ذمته من أدائها غير قائم على سند قانونى سليم متعينًا رفضه.

واستندت الفتوى على أن المشرع بموجب المادة 50 من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية، قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائى باعتباره يقرر إعفاءً خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء التى ترد به إنما تكون محددة حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص.