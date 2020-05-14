شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل قرية «البسقلون» بعد عزل 40 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مرور أيام من قرار وزارة الصحة بعزل أحد المربعات السكنية بقرية البسقلون بمركز العدوة شمال المنيا، أكد الأهالى بالقرية تعرضهم للتنمر وسوء التعامل معهم من القرى المجاورة والمدينة، ونشر معلومات كاذبة عن تزايد أعداد المصابين بالقرية دون الحقيقة، عقب إعلان وفاة مسؤول سابق بالتربية والتعليم متأثرا بوباء كورونا، وإصابة زوجته واحتجازها بالحجر الصحى للعلاج، ما أثر عليهم بالسلب فى قضاء حوائجهم اليومية، حيث امتد الأمر إلى منح بعض العاملين إجازات إجبارية من عملهم خوفا من إصابتهم بالوباء.

وأكد الأهالى اتخاذ الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم التجمعات من خلال اللجوء إلى العمل بحصاد محصول القمح خلال ساعات الليل، والاعتكاف بالنوم خلال ساعات النهار، وشكلت الجمعيات الأهلية بالقرية اتحادا لمواجهة الأزمة أطلق علية اتحاد الجمعيات الأهلية يهدف إلى توفير الدعم للأسر المعزولة من وجبات غذائية وسلع تموينية، وتعقيم وتطهير الشوارع، بالإضافة لدعم الطلاب فى تسليم مشروعات الأبحاث العلمية.

وقال عثمان زكريا العجمى، مدرس ثانوى ومقيم بالقرية، منذ إعلان وفاة الحاج طلعت أحمد على أبوزيد، 72 سنة، رئيس التعليم الفنى الأسبق، متأثرا بالوباء بسبب الاختلاط بمصابين داخل عيادة بمدينة بنى سويف، وإصابة زوجته الحاجة هناء أبوزيد، 60 سنة، يتم علاجها بالحجر الصحى، وأهالى القرية يتعرضون للتنمر وسوء المعاملة من القرى المجاورة وأهالى المدينة، وامتد الأمر لمنح عاملين إجازة إجبارية من العمل بحجة الخوف من كونهم مصابين بالوباء.

وقال فزاع إبراهيم، 58 سنة، موظف بالصحة، مقيم بالقرية: «رغم حاله الهدوء التى تشهدها القرية وقيام الأهالى بممارسة أعمالهم بشكل طبيعى، إلا أن الشائعات نقلت صورة سيئة عن القرية بحجة انتشار الوباء بها رغم أن المتوفى مسن وكان يعانى أمراضا مزمنة، وانتقل له المرض من المخالطين بمدينة بنى سويف أثناء توقيع الكشف الطبى على زوجة أحد أبنائه، وإصابة زوجته»، مؤكدا أن المواطنين لجأوا للعمل بالحقول الزراعية بالحصاد ليلا والاعتكاف بالمنازل نهارا دون التنقل، وهو ما أدى لعدم ظهور حالات إصابة جديدة لعدم وجود بؤر إصابة بالقرية والمركز كله».

وكشف محمد عبدالغفار، مسؤول بالتعليم وأحد أبناء القرية: «القرية تعرضت لهجمة شرسة من الشائعات سواء بتردد أحاديث أو نشر فيس بوك، بتزايد أعداد المصابين»، مؤكدا أن الحالة بالقرية مطمئنة وحالة المصابة جيدة وتتماثل للشفاء، حيث تتساءل يوميا عن صحة زوجها الذى توفى، فيكون الرد بخير، حيث لا تعلم بخبر وفاته.

وشكل محمد السيد على أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة، لجنة برئاسة سعودى عبدالرحمن، نائب رئيس المركز، لمتابعة القرية وسد احتياجاتهم من الخدمات اليومية والقيام بأعمال التعقيم والتطهير والمتابعة اليومية لتوفير رغيف الخبز، والمتطلبات اليومية من السلع التموينية وحل المشكلات.

Advertisements