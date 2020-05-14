شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر «كورونا».. رأس البر مغلقة فى العيد ومفتوحة لأهلها فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أمس، آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستباقية بمدينة رأس البر، لمنع حدوث أى تجمعات خلال عيد الفطر المبارك، والتى تأتى ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وقررت قصر دخول المدينة على قاطنيها من أبناء دمياط اعتبارًا من اليوم، وتكثيف الدوريات على البوابات والشواطئ التى سيستمر العمل على غلقها، بالتعاون بين مديرية الأمن والوحدة المحلية، بالإضافة إلى غلق شارع النيل بالكامل، وجميع المحاور المؤدية إليه بدءًا من وقفة عيد الفطر المبارك.
وشددت على أهمية تكاتف الجهود خلال الفترة المقبلة لمنع حدوث أى تجمعات والعمل على مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المحافظة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مديرية الأمن نجحت فى تطبيق تلك القرارات بأعياد الربيع وشم النسيم.
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