شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر علاج الطبيب البطل محمود سامى على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية.

وجار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام الى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوى، أو أى مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة، وكل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا.

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