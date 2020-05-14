شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: عدد ركاب المترو أمس بلغ 1.2 مليون ونصفهم فى فترة 2 ظهرا حتى 6:30 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تفقده لمحطة مترو الشهداء اليوم، وقال الوزير، «رأيت صورا لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن سبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد»، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعدادا كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية»، مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الراكب اليوم إلى 1.3مليون راكب.

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وتابع: «زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب». وتابع: «زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب». وحول استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر قال «لن يكون هناك مشكلة في حجز التذاكر ومفيش حاجة اسمها سوق سوداء، وسيتم إضافة زيادة عدد القطارات والعاملين».

وتابع: «تلقيت صورة من أحد المواطنين على واتساب بوجود طابور على شباك تذاكر في السنبلاوين، وشعرت بأنني مقصر، وتواصلت مع المسئول بمحطة السنبلاوين وتم حل المشكلة خلال ساعة»، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من المواطنين يوميا حول المشكلات التي تواجههم.