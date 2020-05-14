شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة قاتل زوجته نتيجة أزمة صحية فى 6 أكتوبر.. اعرف الموقف القانونى للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة المتهم بقتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر داخل المستشفى، متاثرًا بإصابته بأزمة صحية، تتجه النيابة العامة للأمر بحفظ أوراق القضية، وهو قرار إدارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية، خاصة بعدما رأت أنه لا محل للسير فيها، بعد وفاة المتهم.

النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، صرحت بدفن عاطل متهم بقتل زوجته بمدينة الفردوس، وذلك بعد وفاته داخل المستشفى متاثرًا بإزمة صحية أصابته، بسبب سوء حالته النفسية، وامتناعه عن تناول الطعام والشراب، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة الذى لم يشير إلى وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم دخل فى أزمة نفسية حادة، بسبب حزنه على ما اقترفت يداه من قتله زوجته، وشروعه فى قتل صديقه، بسبب شكه فى سلوك الأولى، مما جعله يمتنع عن تناول الطعام أو الشراب، فتدهورت حالته الصحية حتى ساءت بشكل كبير، فتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه؛ إلا أنه فارق الحياة.

Advertisements

وذكر شهود عيان، أن المتهم عقب اعتداءه على زوجته بسكين داخل الشقة، استغاثت الضحية، فحاول المتهم الهرب بحقيبة ملابسه، إلا أن جيران المجنى عليها الذين تناهى لسمعهم صوت الاستغاثة تمكنوا من ملاحقة المتهم أمام العقار، وتحفظوا عليه لحين وصول رجال المباحث، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وذكر عدد من جيران الضحية، أن المجنى عليها ربة منزل يشهد لها بحسن الخلق، وعلاقتها طيبة بكافة جيرانها، تقيم بصحبة زوجها وأطفالها بإحدى التجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، تشاجر معها زوجها بسبب خلافات أسرية ومادية، واعتدى عليها بسكين مما أسفر عن مقتلها.

وأضاف جيران الضحية، أنها كانت تعمل فى الآونة الاخيرة، فى توصيل الطلاب إلى المدارس والحضانات، وأن عدد كبير من سكان التجمع السكنى يتعامل معها ويشهد لها بحسن الخلق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.