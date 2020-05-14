فيديو .. غدر كورونا..قصة شاب اختطفه الفيروس في نوبة ثقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة صادمة انتشرت مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يدعى محمد نادى توفى مؤخرا إثر إصابته بفيروس كورونا للوهلة الأولى تبدو القصة عادية ولكن المفاجأة ان وفاة الشاب جاءت بعد استهتاره بالفيروس وخطورته فما القصة ؟ مع بداية انتشار الفيروس ودخوله مصر نشر نادى علي صفحته بالفيس بوك مقطع فيديو دعا فيه بعدم الخوف من الوباء وأنه مجرد مؤامرة صنعتها أمريكا لضرب الصين وفزاعة وطالب الناس بممارسة حياتهم بشكل طبيعي . وفجأة نشر نادى رسالة عبر صفحته في ٣ مايو الماضي ولكن هذه المرة من داخل العناية المركزة متأثرًا بالفيروس . Advertisements ليس هذا فقط بل طلب نادي من متابعيه ايضا الدعاء لوالده الذي نقل اليه العدوى وبعدها توالت مقاطع الفيديو التي توثق تدهور حالته حتى ظهر في مقطع اخير وهو يتحدث بصعوبة بالغة ويحاول نطق الشهادتين في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة

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