شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الإدارة ستلاحق الشركات التى لا تعيد قروض مساعدات كورونا فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس دونالد ترامب، إن إدارته ستلاحق الشركات العامة التى تلقت قروض ما كان يجب أن تأخذها إذا لم تعيد القرض. وأضاف ترامب، فى لقاء منذ قليل فى البيت الأبيض: حسنًا، سنلاحقهم بجدية بالغة. إذا كانت هناك أى شركات حصلت على قروض لم يكن يحق لها الحصول عليها، فسنلاحقها بجدية بالغة. وسيكون لديهم مشاكل كبيرة.

وأوضحت "سى إن إن" الموعد النهائى للشركات لإعادة القروض مع العفو لجمعية الأعمال الصغيرة هو الخميس.

فى وقت سابق من الأسبوع، طلبت لجنة إشراف على الفيروس التاجى فى مجلس النواب من خمس شركات إعادة قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس ترامب، إن حزمة الإغاثة المقترحة من الديمقراطيين فى مجلس النواب، والتى تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار "ماتت فور وصولها" لأنها تحتوى على أحكام يعتقد أنها تهدف إلى منع الجمهوريين من الفوز بالانتخابات.

ورفض الجمهوريون فى الكونجرس بسرعة الحزمة، والتى تتضمن مدفوعات تحفيزية جديدة للعائلات والمدفوعات للولايات.

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ويبدو أن ترامب يركز على ما يقرب من 3.6 مليار دولار الواردة فى مشروع القانون، والتى ستساعد الدول فى معالجة تحديات التصويت التى يفرضها وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب: "ما يريدون أكثر من أى شيء آخر - إنها حزمة تصويت يريدون التأكد من أن الجمهوريين لا يمكنهم الفوز فى الانتخابات."

وأضاف ترامب إن تعليقات الدكتور أنتونى فاوتشى على أنه لا ينبغى إعادة فتح بعض المدارس فى الخريف لم تكن "إجابة مقبولة" وادعى أن فاوتشى "يريد أن يلعب جميع جوانب المعادلة".

شهد فاوتشى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، يوم الثلاثاء فى الكابيتول هيل، واقترح أن المدارس تفتح بحذر فقط، وفى بعض الأماكن ربما لا تفتح فى الخريف، وذلك عندما سُئل عن نسبة الخطر الفائدة بين إرسال الأطفال إلى المدرسة وإخراجهم من التعليم.

وردا على سؤال عما يقصده، أجاب ترامب، "لقد فوجئت بهذه الإجابة لأنك تعلم، أنها ليست إجابة مقبولة بالنسبة لى فقط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدرسة".

وأصر ترامب فى الأسابيع الأخيرة على إعادة فتح المدارس فى الخريف، على الرغم من أن المدارس والجامعات تقول خلاف ذلك. وقال "نحن نفتح بلادنا. يريد الناس الفتح. وأكد ترامب أن المدارس ستكون مفتوحة.