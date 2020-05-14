شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير النقل حول أزمة محور ترعة الزمر: لا مساس بالعقارات الملتزمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، كان يجب إنشاء محور سريع، ولو تم إنشاء المحور بشكل سطحي فلن يكون مفيداً، موضحاً أنه لا مساس بالعقارات الملتزمة بخط التنظيم أما العقارات غير الملتزمة فستكون مخالفة.
وأكد كامل الوزير، أن المحور يجب أن يكون بـ4 حارات في كل اتجاه، موضحاً أن المتضررون من كوبرى الزمر يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر.
وأضاف كامل الوزير، نحاول توفير وسائل نقل مريحة للواطنين وتتواءم مع البيئة، وسنقوم بإنشاء محطة سكة حديد جديدة في بشتيل لخدمة خطوط الصعيد.
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