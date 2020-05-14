أول تعليق من وزير النقل حول أزمة محور ترعة الزمر: لا مساس بالعقارات الملتزمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أزمة محور ترعة الزمر وما أثير في الأيام الماضية، مؤكداً أن ذلك المحور مهم لأن طوله 8 كيلومترات، وهو يربط بين جنوب الجيزة وشمالها، كما أنه محور مهم للغاية لأنه يربط منطقة العمرانية بشارع الهرم وفيصل.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، كان يجب إنشاء محور سريع، ولو تم إنشاء المحور بشكل سطحي فلن يكون مفيداً، موضحاً أنه لا مساس بالعقارات الملتزمة بخط التنظيم أما العقارات غير الملتزمة فستكون مخالفة.

وأكد كامل الوزير، أن المحور يجب أن يكون بـ4 حارات في كل اتجاه، موضحاً أن المتضررون من كوبرى الزمر يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر.