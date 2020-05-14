شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تنتج 9 ملايين طن قمح سنويًا وتستورد مثلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الزراعة السيد القصير، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مستمرة بخصوص إحداث اكتفاء ذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا تم بالفعل فى محاصيل الأرز والبرتقال والبطاطس، ومصر أصبحت الدولة الأولى فى تصدير البرتقال وتفوقت على إسبانيا ويجرى تصدير كميات كبيرة منه، موضحا أنه بالرغم من هذه الظروف فهناك طلب كبير على الزراعات المصرية بسبب جودتها والإجراءات التى يتم اتخاذها فيما يتعلق بمستوى الإنتاجية.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن مصر تحاول استنباط أصناف جديدة من القمح، موضحا أن مصر تنتج حوالى 9 ملايين طن قمح ويجرى استيراد كميات مساوية تقريبا لما يتم إنتاجه، ونسعى لزيادة الرقعة الزراعية، ويجرى البحث عن مناطق صالحة للزراعة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى من القطاعات المرنة التى يمكنها أن تتماشى مع الظروف أيا كانت، موضحا أن موسم القمح هذا العام بلغ إجمالى التوريد 2 مليون و250 ألف طن حتى الآن، وفى الفترة المماثلة من العام السابق كان 1.6 مليون طن، مؤكدا أن الوزارة بدأت فى الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، وجرى وضع شروط وضوابط لما يجب أن يكون عليه مراكز تجميع الألبان الموجودة فى الجمهورية والتى تخطى عددها 800 مركز، وتم الاتفاق مع بنوك من أجل منحهم قروضا لتطوير هذه المراكز.