شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 240 طن مخلفات صلبة من قرية البراجيل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الوحدة المحلية بقرية البراجيل، التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة، وفريق العمل الميدانى بالوحدة، أكثر من 240 طن مخلفات صلبة، وتراكمات قديمة بمقلب الصفطاوى بوحدة البراجيل، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وبمتابعة من اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وفى السياق ذاته، واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.