شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة.. وتؤكد: مستمرون فى فحص أوراق المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس ادارة نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين اعتماد محضر قيد جديد وإصدار عضويات جديدة للأعضاء الجدد وذلك بعد أدائهم القسم المهنى المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 أمام مجلس النقابة وذلك بعد أن اجتمعت لجنة القيد على مدار الأسبوع الماضى وفحصت اوراق المتقدمين واعتمدت عضوية من توفرت فيهم شروط القيد، وقال محجوب سعده عضو لجنة القيد إن العمل فى لجنة القيد مستمر مضيفا: نفحص جميع أوراق المتقدمين للقيد وتعتمد اللجنة العضويات بعد استيفاء شروط القيد.

وأضاف خالد فتوح عضو المجلس وعضو لجنة القيد أن العمل لم يتوقف فى اللجنة، داعيا جميع الزملاء الذين تم اعتماد أسمائهم التوجه الى مقر النقابة بجاردن سيتى للحصول على بطاقة العضوية وأداء قسم المهنة .

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وأشار أيمن عدلى عضو مجلس النقابة وعضو لجنة القيد إلى أن سياسة النقابة تتحرى التيسير على الأعضاء متابعا: نحاول جاهدين سرعة إنهاء اجراءات قيدهم وفقا للقانون.

وطمأن طارق سعدة نقيب الإعلاميين كل الزملاء المتقدمين بأوراقهم لطلب القيد بأنه يتم النظر فى كل الأوراق، مناشدا الزملاء بضرورة المتابعة المستمرة لسير أوراقهم من خلال مقر النقابة او الموقع الرسمي او الجروبات المخصصة للأعضاء أو شئون القيد .