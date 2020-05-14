شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة ليلية لإعادة الانضباط والالتزام بقرار الحظر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، ونائبه محمود فؤاد، حملات ليلية، لإعادة الانضباط والالتزام بقرار الحظر وفقا للمواعيد المقررة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وشملت الحملة شارع محي الدين أبو العز، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع مصدق وشارع سليمان جوهر، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 دراجات نارية انتظار أعلى الرصيف وسيارة خلاطه لإتلاف الرصف فى شارع مصدق، ورفع اشغالات بعض المحلات غير الملتزمة بالمساحات المقررة لهم وتم إيداع المضبوطات فى مخازن الحى.

وكان اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بمتابعة جميع أعمال التطوير على مستوي المحافظة بالكامل، وبناء عليه تابع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أعمال تطوير ميدان الثورة وشارع سليمان أباظة وشارع مشيل باخوم، حيث يتم أعمال التطوير بالانترلوك والأسفلت والتجميل والإنارة مع مشاركة المواطنين فى هذه المنطقة بالرأى فى اختيار أعمال التجميل وإمكان انتظار السيارات بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، حرصا على خدمة المواطنين.

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