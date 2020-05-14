شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: وزير الأوقاف يقف دائما إلى جانب أهل القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن مجلس إدارة النقابة يتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ودعمه المستمر للنقابة وأهل القرآن جميعا، جاء ذلك عقب تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية - ومجلس الإدارة الحالي بتسيير أعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر.

وقال الشيخ محمد حشاد، إن مجلس النقابة إذ يشكر الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على هذه الثقة ووقوفه الدائم إلى جانب أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ومجلس إدارة النقابة لم ولن ينسى دعم الدكتور الوزير للنقابة وأصحاب المعاشات"، كما يشكره علي اللفتة الكريمة حينما حرص على تكريم اسم الشيخ الطبلاوي بإطلاق اسمه على أكبر المراكز القرآنية بديوان عام الوزارة. وهذا التكريم نعتبره تكريما لجميع أهل القرآن الكريم بمصر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، الذى وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما، حيث قال: "فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم ، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا"، وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الطبلاوى على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.