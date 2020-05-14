غدًا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، غدا الخميس، 3 رحلات جوية استثنائية إلى الكويت لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الكويت بينما تسير شركة "آير كايرو" رحلتين إلى الكويت، وتعود رحلات الكويت إلى القاهرة لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا .

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.