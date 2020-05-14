الرطوبة تصل لـ90%.. كيف تحمي محصولك من موجة الحرارة الشديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، ويتوقع استمرارها لمدة أسبوع مما قد يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، الخبير الزراعي، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة لمدة أسبوع بحسب البيانات والرسومات المتاحة بالأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن الرطوبة ترتفع من 80 إلى 90%على شمال ووسط البلاد مما يعزز الإحساس بالحرارة.

وأضاف فهيم، لمصراوي، أن درجة الحرارة العالية تتسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية) في حالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجيًا لأن الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك الحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص.

وتابع: من مظاهرها ارتباك عمليات الامتصاص بسبب زيادة البخر المفاجئ وارتباك أكبر في إفراز وحركة الهرمونات النباتية.

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وأشار إلى أنه يجب العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية للنبات من خلال إجراء رية سريعة مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا عن الري وقت الظهيرة.

وشدد فهيم، على ضرورة تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم/لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار)، و8 سم/لتر للفاكهة الصيفية (المانجو - النخيل - الزيتون - الرمان - الموالح - الخوخ المتأخر - العنب - عين الجمل وغيرها).

وأشار وكيل مركز المناخ، إلى زيادة في نشاط فراش الدودة الخضراء على الذرة، ووضع البيض لديدان الثمار في نخيل البلح وبداية ظهور الجيل الثاني من (الحُميرة أو دودة البلح الصغرى) خصوصًاعلى الأصناف نصف الجافة في مناطق مصر الوسطى (الجيزة – الواحات البحرية – بني سويف – الفيوم – المنيا).

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإصدار نشرة يومية للفلاحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.