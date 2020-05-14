بعد تداول فيديو لهم بـ "السنج".. القبض على المتهمين بمشاجرة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحملون أسلحة بيضاء يعتدون على بعضهم بمنطقة السلام.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، مفادها تداول مقطع فيديو يظهر فيه 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء قاموا بالهجوم بها على أحد المنازل بمنطقة السلام أول.

وكشفت تحريات مباحث القسم نشوب مشاجرة بين طرفان بسبب خلافات الجيرة؛ وعلى إثر ذلك تعدى كل من الطرفان على الآخر بالأسلحة البيضاء.

وبجمع المعلومات اللازمة تم استهدافهم بعدة أكمنة ثابتة ومتحركة والقبض على المتهمين، وحُرر بذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.