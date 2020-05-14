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ضبط 21 سيارة بكورنيش المنصورة لمخالفة قرار منع التجمعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 21 سيارة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات وإعداد إفطار جماعي بكورنيش مدينة المنصورة.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي؛ فتمكنت القوات من ضبط 21 سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.

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وتمكنت القوات من سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم في الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.

يأتي ذلك ف إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس ""، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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