ضبط 21 سيارة بكورنيش المنصورة لمخالفة قرار منع التجمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 21 سيارة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات وإعداد إفطار جماعي بكورنيش مدينة المنصورة.
الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي؛ فتمكنت القوات من ضبط 21 سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.
وتمكنت القوات من سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم في الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.
يأتي ذلك ف إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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