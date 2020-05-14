لمخالفتهم قرارات الحظر.. ضبط 3 مقاهي والقائمين عليها بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات "الدقهلية، أسوان، جنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين. كانت قد دلت التحريات قيام أثحاب المقاهي بغلق الأبواب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم. وباستهدافهم خلال حملات أمنية ضُبط داخل اثنين منهم و25 نرجيلة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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