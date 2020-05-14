محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات مقتل تاجر في مدينة بدر، فيما تحقق مع عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.
وعثرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة تاجر مذبوحا داخل سيارته بدائرة قسم شرطة بدر.
كانت قوة أمنية تتفقد الحالة الأمنية بنطاق دائرة القسم، وعثروا على سيارة متوقفة بشكل مثير للريبة على طريق الروبيكي.
بفتح للسيارة واستكشاف الأمر عثروا على جثة رجل مذبوح بداخلها، وبتفقد أوراق الهوية الخاصة به تبين أنها لرجل أعمال من محافظة أسيوط
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لمصراوي، أن المجني عليه تاجر ومقيم بمنطقة ابني بيتك، مشيراً إلى أن قوات الأمن عثرت في السيارة على مبلغ ٩ آلاف جنيه مما يرجح أن الدافع من ارتكاب الجريمة ليس السرقة وإنما عملية انتقام.
وقال المصدر إن رجال المباحث انتقلوا إلى محافظة أسيوط لفحص علاقات المجني عليه والاستماع إلى أهليته ولبيان وجود خلافات ثأرية بين عائلته و عائلات أخرى من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر "عثروا على 9 آلاف جنيه بسيارته".. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات واقعة ذبح "تاجر بدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.