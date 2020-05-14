"مجلس قتل".. أسرار خطة سيدة قتلت زوجها بمساعدة ابنها ونجل شقيقته في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى فترة قصيرة على خروج شاب من السجن، لكنه سرعان ما عاد خلف القضبان إلا أن تلك المرة تورط في جريمة قتل، أنهى حياة خاله بمساعدة زوجته ونجلها بمركز كرداسة.

"صابر" عامل بسيط يبلغ من العمر ٤٥ سنة، يقيم وزوجته ونجله "١٦ سنة" بمنزل في قرية ناهيا.

طلبات الزوجة التي تفوق قدرات الزوج الذي يعمل كنقاش تارة وعامل محارة أخرى، حتى قررت السيدة قتل بعلها ومن ثم بيع المنزل بمبلغ جيد.

استعانت الزوجة بنجل شقيق زوجها الي خرج للتو من السجن، ووضعا خطة بالاشتراك مع الابن.

دست الزوجة السم في كوب عصير لزوجها، وسدد له نجل شقيقته طعنة نافذة في الجسم، ونقل الابن جثة أبيه بواسطة دراجة نارية وتخلص منها بالمقابر.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغ من ربة منزل وابنها بتغيب رب الأسرة في ظروف غامضة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة ليتسنى للزوجة بيع المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.