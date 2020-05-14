نشرة الحوادث المسائية.. ربة منزل تقتل زوجها بالجيزة وضبط ٦ آلاف شخص خرقوا الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بعد تقديم شكوى للبرلمان الأوروبي| مصدر يكشف حقيقة مقتل قبطية بعد إجبار الأمن لها على اعتناق الإسلام

نفى مصدر مسؤول صحة ما زعمه أحد أقباط المهجر حول إجبار الأجهزة الأمنية لمواطنة مسيحية على اعتناق الإسلام وقتلها؛ لتمسكها بديانتها المسيحية.

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-لغز العثور على جثة عامل في مقابر "أبو رواش"

تواصل إدارة البحث الجنائي بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بمنطقة مقابر "أبو رواش" بمركز كرداسة.

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-بسبب قطعة أرض.. ضبط المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من القبض على المتهم بإطلاق النيران أثناء مشاجرة، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص، وإصابة شقيقيه بطلقات نارية، بسبب خلافات على قطعة أرض.

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-رصد 9 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .

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-الداخلية: ضبط 6143 شخصًا و1226 سيارة مخالفة لقرار حظر التجوال خلال يوم

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 6143 شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، و1226 سيارة مخالفة و168 دراجة نارية مخالفة و235 مركبة "توك توك" مخالفة خلال 24ساعة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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-دعوى قضائية لوقف إسناد حق انتفاع استاد شبين الكوم لشركة استادات

تقدم المحامي علي أيوب وكيلا عن مجموعة من أهالي شبين الكوم، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والاستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضي بمحافظة المنوفية لشركة استادات.

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-نادي القضاة يرحب بدعوة "الأخوة الإنسانية" باعتبار الخميس يوما عالميا للصلاة

رحب نادي القضاء برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" للمؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون ‏غدا الخميس، يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية.

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-مجلس الدولة يؤيد قرار "التعليم" بحظر طبع كتب مدرسية "خارجية" قبل الترخيص

أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" ، قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010 المتضمن، وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول علي الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ ٤٥٠ ألف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.

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-بالصور.. النيابة الإدارية تجري تعقيما للمبنى الرئيسي في أكتوبر للوقاية من كورونا

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التعقيم الدوري الخامس لمبنى النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر باتباع كافة الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.

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-مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.. استئناف القاهرة: عودة العمل في المحكمة ١ يونيو المقبل تدريجيا

قرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2020.

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-تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام لـ 10 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام، لجلسة 10 يونيو المقبل.

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-شك في سلوك زوجته فقتلها بـ12 طعنة وامتنع عن الطعام حتى مات

أجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في وفاة المتهم بقتل زوجته بعد سوء حالته النفسية داخل محبسه ونقله للمستشفى.

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-تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على 3 ملايين جنيه لـ10 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لجلسة 10 يونيو.

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