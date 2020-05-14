مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل عامل على يد أسرته والتخلص من جثته بمقابر كرداسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل عامل على يد أسرته والتخلص من جثته بمقابر كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل أربعيني داخل مقابر بمنطقة كرداسة، بعد قتله على يد زوجته وتدعى "ع.ب" ونجله وابن شقيقته، حيث أوضحت التحقيقات أن جثة العامل ملقاه منذ ما يقرب أسبوع.

وكما أفادت التحقيقات، أنه بتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

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أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على تطلعاته نحو تعزيز دورات التدريب المشتركة بين الدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب في مجال التحقيق الجنائي، وإعداد سجل للخبراء المتخصصين في هذا المجال من سائر الدول الأعضاء للاستعانة بهم مستقبلًا في كافة أنشطة الجمعية وخلال التمثيل أمام المؤتمرات المختلفة.

استعرض النائب العام المستشار حمادة الصاوي حُزْمةَ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية للحفاظ على سلامة أعضائها وموظفيها والعاملين بها أثناء تأدية أعمالهم، حيث أوقفت استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين والعاملين بالنيابات، واتخذت إجراءات التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين وأماكن تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين، وخفضت أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق حاجة كل نيابة، وبما لا يخل بتسيير العمل.

ابن اخته لسه خارج من السجن".. هذا ما أفاد به مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بشأن المتهم بقتل خاله بمركز كرداسة، بالاشتراك مع زوجته ونجلها، حيث كان مسجونا لتنفيذ عقوبة في إحدى القضايا، وخرج من السجن قبل ارتكاب الجريمة بفترة.

أكد النائب العام، على متابعةَ النيابة العامة المصرية عن كَثَب تداعياتِ أزمة كورونا منذ بدايتها، حيث اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية جمهور المتقاضين من المترددين على النيابات على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين على حدٍّ سواء، وكذا المحبوسون احتياطيًّا والمسجونون والمودَعون بدور الرعاية.