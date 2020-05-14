مصر | خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة ٣ مقاهي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة ٣ مقاهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة.

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

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وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص دون سندًا قانونيا.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص دون سند قانونيا.

وتبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته (20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه في محاولة للتعدي على القوات وتسهيل هروب المتهم، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.