مصر | "الزوجة القاتلة والابن العاق".. تفاصيل جديدة في واقعة قتل عامل بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الزوجة القاتلة والابن العاق".. تفاصيل جديدة في واقعة قتل عامل بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل أربعيني داخل مقابر بمنطقة كرداسة، بعد قتله على يد زوجته وتدعى "ع.ب" ونجله وابن شقيقته، حيث أوضحت التحقيقات أن جثة العامل ملقاه منذ ما يقرب أسبوع.

وكما أفادت التحقيقات، أنه بتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

فيما كشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، فقامت الزوجة بوضع سم في العصير، وقام نجله بالقائه في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة العامل، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبو رواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتول وملقى ومتعفن نظرا لإلقائه منذ عدة أيام، وتم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبالغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، في التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق مسن في ترعة الزمر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.