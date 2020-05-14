مصر | "ابن أخته كان مسجونا".. مفاجآت حول مقتل عامل والتخلص من جثته بالمقابر في كرداسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ابن أخته كان مسجونا".. مفاجآت حول مقتل عامل والتخلص من جثته بالمقابر في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ابن اخته لسه خارج من السجن".. هذا ما أفاد به مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بشأن المتهم بقتل خاله بمركز كرداسة، بالاشتراك مع زوجته ونجلها، حيث كان مسجونا لتنفيذ عقوبة في إحدى القضايا، وخرج من السجن قبل ارتكاب الجريمة بفترة.

وأضاف المصدر ذاته، إلى الخليج 365، بأن المجني عليه يدعى "صابر"، 45 سنة، ومتزوج من المجني عليها منذ سنوات، ولديهما أبناء أكبرهم عمره 16 سنة، والمتهم بالاشتراك مع والدته، ونجل عمته بقتل والده، لبيع منزله، حيث حمل جثة والده بتروسيكل قيادته رفقتهم وتخلصوا منها بمقابر أبو رواش.

"مراته عايزة تبيع البيت".. لهذا السبب نفذت ربة منزل جريمة قتل زوجها بمساعدة نجلهما، وابن شقيقة المجني عليه، لتتخلص منه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وبيع منزل ملكه لتتعايش منه هي وأطفالها.

ونفذت أسرة العامل الأربعيني جريمة قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، حيث وضعت له زوجته السم في كوب عصير، ثم قام نجل شقيقته بطعنه بسكين، وتولي الابن، نقل جثة والده بتروسيكل وإلقائها بمقابر أبو رواش، وبعد تنفيذ جريمتهم توجهوا إلى مركز شرطة كرداسة لتحرير محضر بتغيبه لإبعاد الشبهة عنهم.

كانت قتلت ربة منزل زوجها بمساعدة نجلها ونجل شقيقة زوجها، بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتخلصا من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من سيدة ونجلها، مقيمين بقرية ناهيا، بنطاق المركز، بتغيب زوجها في ظروف غامضة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.