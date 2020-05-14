مصر | "مراته سمته وابنه رماه في المقابر".. قصة مقتل عامل على يد أسرته بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مراته سمته وابنه رماه في المقابر".. قصة مقتل عامل على يد أسرته بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مراته حطتله سم في العصير، وابن اخته طعنه بسكين، والابن تولى نقل جثة والده بتروسيكل لإلقائها في مقابر أبو رواش".. بهذه الطريقة نفذت أسرة العامل الأربعيني جريمة قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وإبلاغ مركز شرطة كرداسة بتغيبه لإبعاد الشبهة عنهم.

وكانت قتلت ربة منزل زوجها بمساعدة نجلها ونجل شقيقة زوجها، بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتخلصا من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من سيدة ونجلها، مقيمين بقرية ناهيا، بنطاق المركز، بتغيب زوجها في ظروف غامضة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.

Advertisements

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم.

وأضاف المتهمين خلال التحقيقات التي أجريت معهم بأن الزوجة وضعت لزوجها السم بمشروب عصير تناوله يوم الجريمة، ثم قام نجل شقيقته بطعنه بسكين للتأكد من وفاته، وتولي الابن عملية نقل جثة والده بتروسيكل وإلقائها بمقابر أبو رواش، وبعدها توجهوا إلى ديوان المركز لتحرير محضر بنغيبه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.