مصر | حجز مالك شركة لاتجاره في المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حجز مالك شركة لاتجاره في المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لتحقيق أرباح غير مشروعة أقدم مالك شركة، بالجيزة، على التجارة في مستحضرات التجميل وضبط بحوزته عبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، تمهيدا لبيعها في الأسواق وإدخال الغش على المواطنين، فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، لإعداد تقرير واف.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الجيزة، بمحافظة الجيزة، لحيازته 7282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "محلول عدسات، حزام بطن، محلول تنظيف أسنان، شراب دوالي، ماء أكسجين "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وحجبه عن التداول، 2512 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جيل مطهر، جوانتى طبي بقصد رفع أسعارها.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولd التحقيقات.

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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.