أخبار مصر | 'الإعلاميين' تعتمد عضويات جديدة.. وتؤكد: العمل في لجنة القيد مستمر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تعتمد عضويات جديدة.. وتؤكد: العمل في لجنة القيد مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، اعتماد محضر قيد جديد، وإصدار عضويات جديدة للأعضاء الجدد، وذلك بعد أدائهم القسم المهني المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 أمام مجلس النقابة.

وكانت لجنة القيد اجتمعت على مدار الأسبوع الماضي، وفحصت أوراق المتقديمين، واعتمدت عضوية من توفرت فيهم شروط القيد.

وقال محجوب سعدة عضو لجنة القيد، إن العمل في لجنة القيد مستمر، وتقوم اللجنة بفحص جميع أوراق المتقدمين للقيد، وتعتمد اللجنة العضويات بعد استيفاء شروط القيد، مضيفًا أن العمل لم يتوقف في اللجنة، داعيًا من تم اعتماد اأسمائهم التوجه إلى مقر النقابة.

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ومن جانبه صرح خالد فتوح عضو المجلس، وعضو لجنة القيد، بأن العمل لم يتوقف في اللجنة، داعيًا جميع الذين تم اعتماد أسمائهم، التوجه إلى مقر النقابة بجاردن سيتي، للحصول على بطاقة العضوية، وأداء قسم المهنة.

فيما قال أيمن عدلي عضو مجلس النقابة، وعضو لجنة القيد، إن سياسة النقابة التيسير على الأعضاء، وأنها تحاول جاهدة سرعة إنهاء إجراءات قيدهم وفقًا للقانون.

وطمأن نقيب الإعلاميين، كل المتقدمين بأوراقهم لطلب القيد، مؤكدًا أن النقابة تقوم بالنظر في كل الأوراق، مناشدًا المتقدمين، بضرورة المتابعة المستمرة لسير أوراقهم، وذلك من خلال مقر النقابة، أو الموقع الرسمي، أو الجروبات المخصصة للأعضاء، أو شؤون القيد.