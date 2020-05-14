أخبار مصر | "شاركونا الحكاية عشان الحماية".. مبادرة جديدة لـ"مشروعات النواب"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "شاركونا الحكاية عشان الحماية".. مبادرة جديدة لـ"مشروعات النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن مطالبتها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بتبني مبادرة "شاركونا الحكاية عشان الحماية" كحملة توعوية من فيروس كورونا من خلال توثيق حالات إصابات كورونا منذ بداية الإصابة وحتى الشفاء وإعلانها على العلن أمام الجمهور وعلى شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام.

وأوضحت أبو السعد في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مضمون المبادرة يتلخص في إتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس في استعراض تفاصيل الأمر، وذلك من خلال توضيح كيفية الإصابة والابلاغ والتعامل مع الاصابة وكذلك الأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج والاعاشة فى العزل وكيفية الشفاء منه، بتسجيل شهادات وأفلام قصيرة وإعلانات وغيره.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة بنود، أبرزها تأكيد أن الإصابة بالفيروس ليس سبة أو وصمة عار، مما يشجع المصاب على الإعلان، كما تهدف المبادرة كذلك إلى توعية المواطنين من أسباب الإصابة بالفيروس وأيضا خلق حالة وعي بأن الإصابة بالفيروس قريبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، موضحة: هذه الحالة يجب أن تكون موجودة حتى يلتزم المواطنين بإجراءات التباعد والوقاية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى إعدادها خطاب لكل من وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، بهدف تبني المبادرة وتوجيه المؤسسات الإعلامية لتنفيذ مضمونها.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

Advertisements

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.