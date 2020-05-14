أخبار مصر | "هنعيش مع بعض".. كليب جديد من "أنغام" للجيش الأبيض ومرضى كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "هنعيش مع بعض".. كليب جديد من "أنغام" للجيش الأبيض ومرضى كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الفنانة أنغام أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ووزاة الصحة والسكان المصرية.

وجاء مقطع من الأغنية التي بثتها وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض".

الأغنية من كلمات الشاعر رامي طعيمة، والحان هشام جمال، وتأكيدا على أهمية رسالة الفن في الدعم النفسي، للمواطنين، والأطقم الطبية، لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، التي تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا.



ومن جانبها، وجهت منظمة الصحة العالمية، الشكر للفنانة أنغام، والشاعر أمير طعيمة، والملحن هشام جمال، لإسهامهم في هذا العمل الذي يمثل دعمًا نفسيا ومعنويًا لملايين المواطنين، في ظل مواجهة جائحة كورونا.