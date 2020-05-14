شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين 190 من المصريين العائدين من الكويت في مدينة الأمل بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، مساء الأربعاء، أول فوج من المصريين العائدين من الخارج، بلغ عدده 190 مواطنًا قادمين من دولة الكويت، وجرى تسكينهم في مدينة الأمل لمدة 14 يومًا للحجر الصحى، ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.

واطمأن رئيس الجامعة على وصول الفوج واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وقام رئيس الجامعة بتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم وهدايا ترحابية عبارة عن مصحف وسجادة صلاة.

وتابع رئيس الجامعة تسكينهم بالغرف التي تم تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من العائدين من الكويت