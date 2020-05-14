شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العالمية» تدعو لاستغلال فترة التوقف في التدريب وتطوير المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت منظمة العالمية للسياحة، شركات الطيران والفنادق إلى الاستعداد للاستجابة بسرعة للتغيرات خارج عمليات التشغيل أو الأعمال العادية واستغلال فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في التدريب وتطوير المنتجات.

وأكدت المنظمة خلال ندوة أقامتها الإدارة أون لاين، تحت عنوان «محاولة استيعاب الكثير أو القليل من البيانات في فترة الجائحة»، أن على شركات الطيران والفنادق استغلال وقت التوقف عن العمل هذا لإعادة تقييم العمل وتدريب الموظفين ومحاولة تطوير منتجات جديدة لتصبح أكثر مرونة، والبحث عن فرص جديدة.

كما شددت على أهمية خيارات مختلفة لإلغاء حجوزات الطيران والفنادق من أجل الاحتفاظ بالعميل «المسافرين عبر الجو ونزلاء الفنادق» على المدى الطويل.