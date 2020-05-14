شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توقع بروتوكولا مع «طب المنوفية» للتعاون في مجالات تدريب الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر بوزارة الصحة، برتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة المنوفية للتعاون في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر ورئيس الأكاديمية، في بيان، إن توقيع هذا البرتوكول يأتي ضمن سياسة الأكاديمية في التوسع في تدريب الأطقم الطبية في أماكن أقامتهم، وعملهم تيسيرا لهم، وحفاظا على سلامتهم.

وأضاف السودة، أنه يأتي ضمن التعاون المستمر مع كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ البرامج التدريبية والاستفادة من إمكانيات الجانبين من تجهيزات وخبرات علمية.

من جانبه قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن توقيع البرتوكول يأتي ضمن دور الجامعة الريادي في التعليم والتدريب للأطباء ومقدمي الخدمة.

فيما أشار الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية، أن البروتوكول يأتي تتويجا لدور كلية الطب، ومساهمتها الفعالة ليس فقط في تقديم الخدمة الطبية، وإنما أيضًا التعاون مع الوزارة في أوجه التدريب والتعليم الطبي والاستفادة من الخبرات الطبية من أعضاء هيئة التدريس في نقل خبراتهم إلى الأطقم الطبية بالوزارة.

وافاد السودة بأن أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر أنشئت عام 2005 وكان مسماها المركز القومي للتدريب الأطباء إلا أنه في 2019 تم تغيير مسماها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر.

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