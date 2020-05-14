شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد مجهول".. غيرة فن.. تفاصيل مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة العشرون من "ضد مجهول" نستعرض تفاصيل مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا.

الزمان: 1996 المكان: أمريكا الواقعة: مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا

فى عام 1996 تعرض المطرب الشهير "توباك شاكور"، للقتل فى ولاية لاس فيجاس بأمريكا، بعد إطلاق النار عليه من مصدر مجهول داخل سيارته.

قوات الشرطة لم تتوصل إلى الجانى، إلا أن رفاق توباك اتهموا خصمه مغنى الهيب هوب كريستوفر والاس، نتيجة الخلافات بينهما.

تعود الواقعة لذهاب المغنى "توباك شاكور" بسيارته إلى إحدى الحفلات الغنائية، وتوقف عند الإشارة الحمراء بجوار متحف "بيترسن" بمدينة لوس أنجلوس، وفجأة فتحت نافذة السيارة بجواره وأطلق منها 6 رصاصات فأردته قتيلاً، دون أن يعلم أحد من الجانى حتى الآن.