شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم حصر الطلاب غير المتقدمين بأبحاث لإخطارهم رسميا لسرعة تسليمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات والمدارس، ضرورة حصر وإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس 14 مايو، وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة، وإخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية بعد قرار مدة المدة الزمنية لتسليم الأبحاث حتى 18 مايو الجارى.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الجدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الاعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الاعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الاعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا.

كما أعلنت الوزارة، الأربعاء 13 مايو للطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الاعدادى والأول الثانوى ممن تخلفوا، والخميس 14 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف.

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وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعملى بكفاءة تامة فى 98% من مدارسنا وسوف تذلل أى مشاكل فنية فى الـ2%؜ المتبقية (628 مدرسة) مساء الغد.

كان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

