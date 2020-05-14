شكرا لقرائتكم خبر عن حقك بالقانون.. لو متعود على السب "بطَّل" علشان العقوبة فيها حبس وغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم بعض الناس بالتعدي على خصومهم بألفاظ غير لائقة اجتماعيا أو كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما يجعلهم تحت طائلة القانون لارتكابهم جرائم السب والقذف.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات حقك بالقانون، سنتحدث عن عقوبة السب والقذف، فقد يسب بعض الأشخاص دون علهم انهم تحت طائلة القانون والتي تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة.

وعن عقوبة جريمتي السب والقذف يقول المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض والإدارية العليان أنه على الشخص عدم السب لأن الاعراض مصانة على المستوى الاجتماعي والمستوى العرفي وعلى المستوى الديني في كل الأديان.

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وتابع: عايزين نوعى المواطن ما هو السب والقذف وما هي عقوبته، إياك أن تسب أحدًا على الموبيل أو شبكة المعلومات لان هذا الأمر مراقب من خلال مباحث النت، والقانون المصرى عاقب جريمة السب والقذف في المواد من 302 وحتى 310، المواد تنص على كل من اسند لغيره أمرا ليس فيه بغية احتقاره يعاقب بالغرامة من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه في المادة 302 من قانون العقوبات، وهذا بالنسبة لجريمة القذف.

واستكمل : أما جريمة السب انك تسند للشخص وصف يوجب احتقاره بين أهله وعشيرته إلا أن العقوبة في السب وصلت لـ 20 ألف جنيه، و إذا كان السب عن طريق النشر تكون العقوبة مشددة تصل إلى الحبس والغرامة معا، والحبس يصل لـ 6 أشهر وده حد السب والقذف، نرجو أن يكون بيننا السلوك الحسن .

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.