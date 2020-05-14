شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و12 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و 12 وفاة السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس جنوب أفريقيا لبحث أجندة الاتحاد ومكافحة كورونا وزير النقل يجرى جولة مفاجئة بمحطة مترو الشهداء ومحطة مصر للسكة الحديد.. صور تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الواحد والعشرين بشهر رمضان الصحة: ارتفاع عدد حالات كورونا المتحولة من إيجابي لسلبي إلى 2980 حالة دار الإفتاء: يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلم من باب البر بالشريعة الإسلامية "التعليم" تعلن شروط ومواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب المدارس الفنية شيخ الأزهر: ألقاب "باشا" و "بيه" خَيَّلتْ لأصحابها تميزهم على غيرهم التعليم تمد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى 18 مايو الجارى Advertisements تأجيل قرار الحكومة بتسعير المطهرات والكمامات لمواجهة كورونا شهرين نقابة العلاج الطبيعى تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها نتيجة الإصابة بكورونا التعليم: 17 مايو بدء استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية حتى 4 يونيو المقبل مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 223 من المصريين العالقين بواشنطن خلال ساعات جامعة الأزهر: استقبلنا 3 آلاف عائد من الخارج ونبذل أقصى طاقاتنا لراحتهم دعاء ليلة القدر .. تعرف على فضلها والأدعية المأثورة بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ50 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع اعرف رسائل وزير المالية وتحذيرات الأرصاد من الأمطار في نشرة ”الخليج 365” بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بتوفير أقصى درجات الحماية للفرق الطبية الأوقاف تعلن أسماء الأئمة الفائزين فى المسابقة الثقافية بمرافقة بعثة الحج القوى العاملة: 59 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية صرفوا منحة الـ 500 جنيه حتى الآن نقابة الأطباء تخاطب "الصحة" لتخصيص مستشفيات لعزل الطواقم الطبية مشيرة خطاب: نداء الصلاة من أجل الانسانية يعطينا فرصة لتحول محنة كورونا لمنحة

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