شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات": المدن الجامعية استقبلت أكثر من 6 آلاف عالق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أن عدد العائدين من الخارج فى المدن الجامعية وصل إلى أكثر من 6 آلاف شخص بالمدن الجامعية، مضيفا أنه يوجد أماكن كثيرة تستقبل عددا أكبر من العالقين فى الخارج، ويوجد فى كل مدينة فريق طبى مسئول عن العائدين لمتابعتهم بشكل دورى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع على أكسترا نيوز، أن 6 مستشفيات جامعية دخلت فعليا للعزل الطبى، مضيفا أن هناك عيادات مخصصة للكشف على الأمراض التنفسية، وهناك كذلك عيادات منفصلة للأمراض الأخرى.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أن هناك متابعة دورية لجميع المستشفيات لتوفير المستلزمات الطبية للطواقم الطبية.

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وكان استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطى لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة بالجيزة.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتى المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 7 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمبانى والغرف بشكل دورى، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللآزمة لسلامتهم.