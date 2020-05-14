شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أجرينا حوالى 10 مليون اختبار كورونا ..ويجب فتح المدارس للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يعتقد ضرورة إعادة فتح المدارس للطلاب ، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سوى تأثير ضئيل جدًا على الشباب"، مضيفا: "أعتقد أنهم يجب أن يفتحوا المدارس بشكل مطلق".

ادعى ترامب أن المعلمين فوق سن معينة يجب عليهم البقاء لفترة أطول قليلاً، مضيفا: إن الأعمار التي يعتقد أنه ربما ينبغي أن يبقى في المنزل هي "دعنا نقول 65 عامًا ، أو ربما إذا كنت تريد أن تكون محافظًا فلنقل 60 عامًا.

وقال الرئيس "لا أعتبر أن البلاد ستعود إذا أغلقت المدارس وكان من غير المعتاد أن يكون لها تأثير ضئيل للغاية على الشباب وأود أن أقول بشدة أنه يجب فتحها".

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قال ترامب إن قرار إعادة فتح المدارس يعود إلى حكام الولايات ، لكنه قال إن "ولايتهم ليست مفتوحة إذا لم تكن المدارس مفتوحة"، مضيفا: إن الولايات المتحدة تجرى اختبارات كورونا أكثر من أى بلد آخر فى العالم، واقتربت من الوصول إلى 10 مليون اختبار.

وحول مايك بنس، قال إن اختباره لفيروس كورونا لا يزال سلبيا ويعمل فى البيت الأبيض ولكن فى مكتبه بعيدا عن مكتب الرئيس ويحافظ على المسافة الاجتماعية، وأوضح ترامب أنه يتحدث مع عبر الهاتف، مشددا على أنه قام بعمل رائع فيما يتعلق بقيادة جهود مكافحة كورونا.