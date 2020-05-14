شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إيرادات شباك التذاكر زادت 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب فى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن إيرادات شباك التذاكر زادت بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة الهرب في قطارات السكة الحديد، موضحاً أن ذلك ساهم في زيادة الإيرادات الخاصة بالوزارة، ما سيعود بالنفع.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أنه لا مساس بأسعار تذاكر خطوط الضواحي والأقاليم، لمن يحضرون إلى القاهرة للعمل.

وأكمل كامل الوزير، أنه سيتم زيادة خطوط السكة الحديد بعد وصول الجرارات الجديدة، مشيراً إلى أن مصر ستقيم مصنعاً لتصنيع كل متعلقات عربات السكة وقطع الغيار الخاصة به، كما أنه يجرى تطوير عربات السكة الحديد في ورش كوم أبو راضي.

وقالت وزارة النقل إن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس الثلاثاء، 364 ألف راكب عبر تشغيل 716 قطارا بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة حيث تم نقل 132 ألف راكب عبر قطاع المسافات الطويلة و233 ألف راكب عبر قطاع المسافات القصيرة.

وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.