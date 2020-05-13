شكرا لقرائتكم خبر عن لبث رسالة أمل في ظل انتشار «كورونا».. «الصحة» تنشر أغنية «هتعدي» لأنغام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أغنية «هتعدي» للمطربة أنغام، لبث رسالة أمل وطمأنة في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتعكس الأغنية المصورة تضافر المصريين في ظل أزمة فيروس «كورونا»، إضافة إلى مشاهد تمثيلية توعوية لأسر تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد والوقاية من العدوى.

وعلقت صفحة وزارة الصحة على الفيديو: «مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.