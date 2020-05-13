شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتمريض.. وكيل «صحة الشرقية» يكرم الجيش الأبيض بمستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأريعاء، الفريق الأول من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بمركز الزقازيق، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، بعد قضاء ١٤ يوم متواصلة لتقديم الخدمة والرعاية الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بالمستشفى.

وفي جو تسوده كل معاني الإخلاص والود والتضحية والفداء، قدم وكيل الوزارة أسمي آيات الشكر والإعزاز للجيش الأبيض، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وقام بتسليمهم شهادات التقدير، وباقات من الورود، تكريمًا لهم على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، وتثمينا لدورهم الوطني، وشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن أي تكريم لهم لا يوافيهم حقهم، مشيرًا إلى أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية والرحمة في آن واحد، ويعملون على قلب رجل واحد، في مواجهة هذا الوباء، ويفعلون ما بوسعهم في سبيل معالجة المرضي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أولًا ومن ثم لدرء انتشار المرض والوباء بين المواطنين.

شارك في حفل التكريم الدكتورة بدرية عبدالصبور نقيب التمريض بالشرقية ومدير إدارة التمريض بالمديرية، وقيادات المديرية من الطب العلاجي، والطب الوقائي، وذلك بفناء مديرية الشؤون الصحية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة تسليم العمل للفريق الثاني من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بمركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشؤون الصحية، مضيفًا بأنه خلال ال١٤ يوم منذ بدء العمل بالمستشفى، تم خروج ٢٤ حالة بعد تماثلها للشفاء تمامًا، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، مؤكدًا بأن أفراد الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، أصحاب القلوب والأيادي البيضاء «ملائكة الرحمة» لم تتواني عن تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية، والخدمة المثلي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بصورة مشرفة، والذين أصبحوا يحظوا باحترام وتقدير الجميع.

فيما أعرب الفريق الأول للجيش الأبيض بمستشفى العزل والذي سيخضع للعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم، عن سعادته البالغة في المشاركة في هذه المهمة القومية، وعلي استعداد تام لتقديم المزيد من الجهد المتواصل والعطاء المستمر لخدمة الوطن والمواطنين على أرض مصرنا الغالية.

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