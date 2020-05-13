شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسائل وزير المالية وتحذيرات الأرصاد من الأمطار في نشرة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الزميلان عمر مصطفى، ورغدة بكر، نشرة الأخبار من صالة تحرير الخليج 365، استعرضا فيها أهم الأخبار على الساحة المصرية والعالمية.

بدأ الزميلان، النشرة باستعراض، إعلان هيئة الأرصاد حول، موجة شديدة الحرارة غدا وحتى الإثنين وأمطار تصل للسيول جنوب الصعيد وسيناء، حيث تتعرض البلاد اعتبارا من غد الخميس وحتى الإثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس ، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل.

ورصد الزميلان خلال النشرة، إعلان وزير النقل، عن دراسة تطبيق كارت ذكى موحد لاستقلال المترو والقطار المكهرب والنقل العام، حيث يهدق الكارت الذكى في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد الية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الاستيعابية.

Advertisements

كما جاء في نشرة أخبار الخليج 365، إعلان وزارة المالية، زيادة حد الإعفاء 60 ٪ ولا ضرائب على المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنويا، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

واستعرضا الزميلان، إعلان وزارة الداخلية عن ضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه بالخضروات وسيارات النقل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

رياضياً، تناولت نشرة الخليج 365، إجراءات احترازية فى الأهلى قبل اجتماع المجلس فى الجزيرة غداً، حيث تُجهّز إدارة النادى الأهلى حالياً عدداً من الإجراءات الاحترازية لتنفيذها خلال اجتماع مجلس الإدارة المُقرر له الواحدة من ظهر غد الخميس، بمقر الجزيرة، حيث ستكون المرة الأولى التى يعقد فيها المجلس اجتماعاً فى مقر النادى منذ عدة أسابيع تم خلالها عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ويقوم العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى حالياً ويجهز النادي - قاعة فكرة أباظة - بجانب تعقيم القاعة جيدا والحفاظ على تباعد كل عضو عن الأخر وغيرها من الأجراءات الإحترازية التى تضمن سلامة أعضاء المجلس خلال الأجتماع، الذى تم الاتفاق على أن يُعقد بشكل جماعى وليس عن طريق "الفيديوكونفرانس" حيث سيتم استعراض بعض الملفات والأفكار للخروج من الأزمة المالية الحالية