شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجيل 1639 إصابة بكورونا و58 حالة وفاة فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة و58 حالة وفاة. واستغلت السلطات التركية تفشى فيروس كورونا المستجد، وإلزام الصحة العالمية المواطنين في الدول الموبوءة لارتداء الكمامات الطبيبة، لفرض ولاية أوشاك التركية اليوم غرامات جديدة علي المواطنين في حال عدم ارتداء الكمامات الوقائية.

ويذكر أن ولايات مثل أفيون كاراهيسار، باليك أسير، وأضي يامان كانوا قد فرضوا إرتداء الكمامات علي المواطنين الأيام القليلة الماضية.

على جانب آخر، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن تكلفة الحرب في تركيا انعكست سلبا على اقتصاد البلاد، وهو ما أظهرته جليا تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد ذكر موقع أحوال التركي أنه في ظل جائحة كورونا، لم تفرض الحكومة التركية حظرا شاملا لحماية صحة مواطنيها، مضيفا: "هذا القرار يرجع بالأساس إلى الوضع الاقتصادي للبلاد لأن خزينة الدولة تدهورت".

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى أبعد من ذلك وأطلق حملة جمع التبرعات من المواطنين لدعم المحتاجين بسبب تفشي "كوفيد-19"، مبرزا أن ما يظهر سوء وضعية الاقتصاد هو أن الحد الأدنى للتبرع يبلغ 1.30 دولارا، فيما قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا إن تركيا لن تفرض حظرا شاملا بسبب التكلفة الاقتصادية.