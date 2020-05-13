شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجيل 1639 إصابة بكورونا و58 حالة وفاة فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة و58 حالة وفاة. واستغلت السلطات التركية تفشى فيروس كورونا المستجد، وإلزام الصحة العالمية المواطنين في الدول الموبوءة لارتداء الكمامات الطبيبة، لفرض ولاية أوشاك التركية اليوم غرامات جديدة علي المواطنين في حال عدم ارتداء الكمامات الوقائية.
ويذكر أن ولايات مثل أفيون كاراهيسار، باليك أسير، وأضي يامان كانوا قد فرضوا إرتداء الكمامات علي المواطنين الأيام القليلة الماضية.
على جانب آخر، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن تكلفة الحرب في تركيا انعكست سلبا على اقتصاد البلاد، وهو ما أظهرته جليا تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد ذكر موقع أحوال التركي أنه في ظل جائحة كورونا، لم تفرض الحكومة التركية حظرا شاملا لحماية صحة مواطنيها، مضيفا: "هذا القرار يرجع بالأساس إلى الوضع الاقتصادي للبلاد لأن خزينة الدولة تدهورت".
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى أبعد من ذلك وأطلق حملة جمع التبرعات من المواطنين لدعم المحتاجين بسبب تفشي "كوفيد-19"، مبرزا أن ما يظهر سوء وضعية الاقتصاد هو أن الحد الأدنى للتبرع يبلغ 1.30 دولارا، فيما قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا إن تركيا لن تفرض حظرا شاملا بسبب التكلفة الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجيل 1639 إصابة بكورونا و58 حالة وفاة فى آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.