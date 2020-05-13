إصابة 19 فردا من العاملين بمستشفى المطرية بفيروس كورونا

وقال الدكتور محمد صفى الدين، مدير عام مستشفى المطرية، إن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإدارى عن طريق ممرضة توفى والد زوجها نتيجه إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وأضاف الدكتور محمد صفى الدين، إن العمل منتظم داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى، وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ 24 ساعة.

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وتابع مدير عام مستشفى المطرية: تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.