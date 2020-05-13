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بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة الجامع الأزهر، بث صلاتى التراويح والتهجد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

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وطالبت إدارة الجامع الأزهر، جموع المسلمين الالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد فى منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التى حددتها الجهات الصحية.

فى سياق آخر، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر تأجيل موعد امتحانات الفرق النهائية والتى كان مقرر عقدها فى 30 مايو من الشهر الجارى، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أنه فيما يخص طلبة الفرق النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة يقيم من خلال إعداد مشروع بحثى أو اجتياز اختبار إلكترونى، ويرصد له ناجح أو راسب، او غائب ، وحال نجاحه يرصد له " تقدير مقبول" ، وتضاف درجاته التى سيحصل عليها إلى المجموع التراكمى وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ويقدم الطالب مشروعه البحثى أو يجرى له اختبار إلكترونى بدءاً من 30 مايو وحتى 18 يونيو.

 

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