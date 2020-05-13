شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع ترتيبات عزل العائدين من الخارج في المدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إحسان ابوزيد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، لمتابعة الترتيبات والتدابير المعيشية المنفذة بمقر المدينة الجامعية «بنين» المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم، خاصة في مجال توفير كافة سبل الإعاشة، ومستلزمات الوقاية اللازمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة التضامن إلى توفير 1300 شنطة بها مستلزمات وقائية سيتم تسليمها للمصرين العائدين من الخارج عند دخول المدينة الجامعية، منوهة بالتعاون بين المحافظة والتضامن ومؤسسة مستقبل الأمين، ضمن خطة المحافظة المتكاملة لتوفير كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين.

وتقدم محافظ بني سويف بالشكر لمؤسسة «مستقبل الأمين» لمسهماتها المتواصلة في دعم جهود المحافظة في مجال دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيدا بمستوى المشاركة المجتمعية في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد تزامنا مع أزمة كورونا، حيث يساهم ويساند المجتمع المدني جهود الدولة وخطتها الشاملة لمجابهة تداعيات الأزمة، وذلك في أكثر من مجال ومنحى.

والتقى محافظ بني سويف مجموعة عمل من المؤسسة في حضور وكيلة وزارة التضامن، التي أشارت إلى أن المؤسسة تدعم بـ1800 وجبة يوميا يتم توزيعها على أهالي بني سويف بالقرى الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

ودعمت المؤسسة بـ7000 كرتونة مواد غذائية منها 1000 كرتونة تم توزيها على بعض الأسر بالعزل الذي كان مفروضا على قطاعين بقرية بني عفان، وتقوم المؤسسة بذبح عجلين أسبوعيا لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

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