شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل 5.6 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورصف شوارع تلا بالإنترلوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، أعمال رصف شوارع مدينة تلا ببلاط الإنترلوك وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، وكذا التأكد من الالتزام من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رافقه المهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق والأستاذ خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورصف شوارع تلا بالإنترلوك

وبحسب بيان، يأتي هذا في إطار الخطة الموضوعة لتطوير ورصف 17 شارع بمدينة تلا بالإنترلوك وذلك ضمن منحة بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير المدينة بتكلفة إجمالية 23 ملايين جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم رصف بعض الشوارع بالمدينة وجاري استمرار الأعمال لباقي الشوارع ضمن المنحة بإجمالي تكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، مضيفا بأنه جاري نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بالمدينة بإجمالي تكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ تطوير ورفع كفاءة ل 5 مدارس بتكلفة ما يقرب من 11 مليونًا و138 ألف جنيه وذلك ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزي والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 ملايين و226 ألف جنيه.