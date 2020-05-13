شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 143 من المصريين العالقين في السودان إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر 143 من المصريين العالقين في الخرطوم، مساء الأربعاء، على متن رحلة «مصر للطيران» لإعادة العالقين في السودان.

وقالت مصادر في مديرية الصحة بالبحر الأحمر إنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وتسكينهم في الفنادق المخصصة للحجر الصحي في مدينة مرسى علم.

وخصصت مديرية الصحة فريقا طبيا لإجراء التحاليل الفورية لجميع الركاب، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كوروناَ.

وقال أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص عدد من الاتوبيسات لنقل الركاب إلى فنادق الحجر، وتقسيمهم إلى مجموعات لعدم التكدس بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.