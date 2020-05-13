شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 143 من المصريين العالقين في السودان إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر 143 من المصريين العالقين في الخرطوم، مساء الأربعاء، على متن رحلة «مصر للطيران» لإعادة العالقين في السودان.
وقالت مصادر في مديرية الصحة بالبحر الأحمر إنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وتسكينهم في الفنادق المخصصة للحجر الصحي في مدينة مرسى علم.
وخصصت مديرية الصحة فريقا طبيا لإجراء التحاليل الفورية لجميع الركاب، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كوروناَ.
وقال أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص عدد من الاتوبيسات لنقل الركاب إلى فنادق الحجر، وتقسيمهم إلى مجموعات لعدم التكدس بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,431
-
تعافي
2,486
-
وفيات
556
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 143 من المصريين العالقين في السودان إلى مطار مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.